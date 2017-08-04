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Hırsızlıktan aranan hurdacı, at arabasıyla polis aracına çarptı

Kazada yaralanan at, veterinerin müdahalesinin ardından zabıtaya teslim edildi

04 Ağustos 2017 15:54

Bursa'da hurda toplayan ve hırsızlık suçundan araması bulunan 18 yaşındaki Kemal Tiftik, at arabası ile kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı. Daha sonra yaya olarak koşarak uzaklaşmak isteyen Tiftik kovalamacanın ardından yakalanıp gözaltına alındı. 

Merkez Osmangazi 'nde yaşayan ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan Kemal Tiftik bu sabah Ankara Yolu Caddesi Gaziakdemir Mahallesi'nde at arabası ile hurda ararken karşısında polis ekiplerini gördü. Tiftik'in panik yapıp kaçmaya çalışmasından şüphelenen ekipler takip ettikleri Kemal Tiftik'i polis aracı ile at arabasının önüne geçerek durdurmak istedi. Hırsızlık şüphelisi bu kez at arabası ile polis otosuna çarparak kaçmak istedi. Atın yaralandığını  ark eden Tiftik bu kez koşarak uzaklaşmak isterken, kovalamacanın ardından yakalandı. Sağlık kontrolünden sonra emniyet müdürlüğüne getirilen Tiftik kendisini görüntüleyen gazeteciye, ''Beni mi çekiyorsun abi, çok önemli biri miyim, neden çekiyorsun?' diyerek tepki gösterdi. 

Tiftik'in yaralanan atı ise, belediye veterinerinin müdahalesinin ardından, zabıta ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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