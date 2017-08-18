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Hırsızlıktan aranan 4 zanlı Milas'ta yakalandı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, halk arasında 'tırnakçılık' olarak bilinen yöntemle para çaldığı belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 21:17

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, halk arasında \'tırnakçılık\' olarak bilinen yöntemle para çaldığı belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Mersin, Karaman ve Antalya\'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları, Fethiye-Ortaca ve Marmaris\'te de benzer suçları işledikleri iddia edilen 4 kişi, Milas\'ta emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Milas\'ta sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı alan polis; A.E., M.A., S.E., ve A.G. adlı 4 zanlıyı peşine düşüp yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir adet sahte 20 TL\'lik banknot çıktı. Şüpheliler, sorguları için karakola götürüldü.
Kimlik kontrolünde birçok hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu tespit edilen zanlıların ayrıca halk arasında \'tırnakçılık\' olarak bilinen para hırsızlığı suçundan 3 ilde arandığı ortaya çıktı. Fethiye\'de polis takibinden kurtulan şüphelilerin, Ortaca ve Marmaris\'te de benzer suçları işledikleri öne sürüldü. Sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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