Hırsızlık zanlısı kadın, 3 yaşındaki çocuğuyla cezaevine konuldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde hırsızlıktan yakalanarak gözaltına alınan 28 yaşındaki G.H.K. adlı kadın zanlının hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H.K. tutuklandı.

Geçen 4 Ekim\'de Ata Mahallesi 683 Sokak\'taki bir evden hırsızlık yapıldı. Otomobille mahalleye gelen G.H.K.\'nin evden hırsızlık yaptığı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlendi. G.H.K., başlatılan çalışmayla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen G.H.K.\'nin hakkındaki kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Başta hırsızlık suçu olmak üzere yağma ve mala zarar verme gibi 28 ayrı suç dosyası olduğu belirtilen G.H.K., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.H.K., kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla önce sağlık kontrolü için hastaneye sonra adliyeye götürüldü. Gazetecilere küfür ederek terliğini fırlatan G.H.K., adliyedeki işlemlerin ardından çocuğuyla birlikte cezaevine konuldu.

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