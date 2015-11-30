Hırsızlık yapmaya girdiği evin bacasında sıkıştı, yanarak can verdi

ABD’de bir eve bacadan girmeye çalışan hırsız, ev sahibinin şömineyi yakmasıyla can verdi.

California eyaletine bağlı Fresno kasabasında gerçekleşen olayda hırsız, Cuma günü bir eve bacadan girmeye çalışırken, baca borusunda sıkıştı. Ertesi gün eve gelen ev sahibinin şömineyi yakmasayıla evi duman bastı.

DHA'nın haberine göre Ev sahibinin ifadesine göre birkaç dakika sonra bacadan bağırma sesleri gelmeye başladı. Bir yandan şerif bürosunu arayan ev sahibi, diğer yandan da ateşi söndürmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca gelen bağırtılar daha sonra kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ve şerif bacayı dışarıdan kırarak sıkışan kişiye ulaştı. Ancak vücudunda çok sayıda yanıklar da olan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.