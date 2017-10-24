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Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir eve girerek ziynet eşyaları çalan 2 kadını gören apartman sakinleri polisi aradı

24 Ekim 2017 18:38

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir eve girerek ziynet eşyaları çalan 2 kadını gören apartman sakinleri polisi aradı. Polis, 27 yaşındaki R.S\'yi yakalarken, annesi 45 yaşındaki A.S. ise kaçtı.
İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak\'ta bir eve giren 2 kadın ziynet eşyaları çaldı. Apartman sakinleri, 2 kadının apartmandan çıkarken görünce şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, hırsızların eşkallerini belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İstanbul\'dan İzmit\'e gelerek hırsızlık yapan 2 kadından 27 yaşındaki R.S\'yi Derince İlçesi\'nde yakaladı. Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan R.S. adliyeye sevk edildi. Polis, R.S. ile birlikte hırsızlık yapan annesi A.S\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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