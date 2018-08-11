Hırsızlık ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR/DHA, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir işyerinden 3 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar çalan, hakkında basit cinsel saldırı suçundan yakalama kararı bulunan Ferhat A., Antalya\'da yakalandı. Eskişehir\'e getirilen Ferhat A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şirintepe Mahallesi\'nde 29 Temmuz gecesi Mustafa Kamil Kocaman\'a ait işyerinden 3 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar çalındı. Polisin yaptığı araştırmada olayın şüphelisinin basit cinsel saldırı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ferhat A., olduğu belirlendi. Ferhat A., önceki gün Antalya\'da polis ekiplerince yakaladı.

Eskişehir\'e getirilen Ferhat A.\'dan ele geçirilen çalıntı telefonlar ile dizüstü bilgisayar sahibine teslim edildi. Yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Ferhat A., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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