Hırsızlık şüphelisinin selfie merakı

Avcılar'da bir telefon bayisine giren yabancı uyruklu iki kişiden biri içerideki satıcıyı oyalarken diğer ise 5 ayrı güvenlik kamerasına aldırmadan 3 telefon çaldı. Şüphelilerden birisi inceleme bahanesi ile eline aldığı cep telefonu ile selfie çekti. Şüphelinin sildiği ancak cihazın çöp kutusundan geri alınan fotoğraf kanıt oldu.



Merkez Mahallesi'nde 11 yıldan bu yana iş yerinde telefon satan Yusuf Şakar, bel fıtığı ameliyatının ardından dün kontrole gitti, iş yerini emekli öğretmen babasınına bıraktı. Yabancı uyruklu iki kişi telefon bakma bahanesiyle iş yerine geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre şüphelilerden biri arkadaşı ile işaretleşerek satıcıyı oyalarken, diğeri tezgahtaki telefonları içindeki faturaları ile birlikte çaldı. Şüphelilerden biri telefonlardan biriyle selfie çekti ve daha sonra sildi. Ancak fotoğraf cihazın çöp kutusundan geri alındı.

5 kameraya rağmen hırsızlık ve selfie

Yusuf Çakar, yaşananları şöyle anlattı:

"Bunlardan biri, en pahalı marka telefonun son modellerinden birini eline alıp deneme bahanesi ile selfie çekiyor, sonra bunu siliyor. Ancak, o telefonda silinen fotoğrafları geri alma olanağı olduğunu bilmiyor veya unutuyor. Babam bizi arıyor, cihazın fiyatını soruyor. Sonuçta bunu 5 kameranın önünde yapabilecek cesarete sahip. Polise giderek ifadelerimizi, görüntüleri, bilgilerimizi verdik. Yaklaşık 10 bin lira kaybımız var. Pandemi süreci var, uğraşıyoruz. Bunu bize yapan başkasına neyi yapmaz. Bir tane çalsa, 'ihtiyacı var' dersin ama direkt soyguna gelmişler. O an 5, 10 tane de olsa çalacaklar. Biz de kendimizce iz sürmeye çalıştık. Bekliyoruz, inşallah yakalanır. Bulunabileceğini umuyorum." (DHA)