Hırsızlık şüphelisinden 'pes' dedirten ifade: Kimsenin evinde dolar bulamıyoruz

Alişan KOYUNCU- Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, kendi ürettikleri özel aparatla kapıları açıp evlere girdip değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 1\'i erkek 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin, emniyette verdiği ifdesinde, \"Kimsenin evinde dolar bulamıyoruz\" dediği öğrenildi.

Olay Çınarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel plastik aparatla açıp eve girdikleri iddia edilen şüpheliler, girdikleri evde değerli eşya bulamadan evden ayrıldı. Ev sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından eve giren şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan birçok kaydı bulunan 1\'i erkek, 7 kişinin kimliğini belirledi. Kullandıkları otomobilin plakasını tespit ederek takibe alan polis ekipleri, otomobili Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde durdurarak E.S. (32), Y.G.(23), Y.S. (28), Ö.B. (17), Ş.G. (33), D.B. (21), ve R.S.\'yi (32) gözaltına aldı. Araç içerisini ve şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, kendi tasarladıkları 2 kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 13 çift küpe ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüphelilerden birinin, \"Kimsenin evinde dolar bulamıyoruz\" dediği öğrenildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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