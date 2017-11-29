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Hırsızlık şüphelisi tavuk kümesinde yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan 22 yaşındaki Ömer Faruk B

29 Kasım 2017 13:58

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan 22 yaşındaki Ömer Faruk B., polisten saklanmak için girdiği tavuk kümesinde yakalandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen Ömer Faruk B.\'nin evine polis ekipleri baskın yaptı. Şüpheli, polisler gelince bahçedeki tavuk kümesine girdi. Buradaki köpeklerin havlaması üzerine kümese bakan polis, Ömer Faruk. B.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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