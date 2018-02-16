Hırsızlık şüphelisi, sahte polis kimliği ile yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan para ve çek çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden Rıdvan Palta, sahte polis personel kartı, sahte sürücü belgesi ve kimlik kartı ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Yığılca\'da geçen 3 Şubat\'ta bir iş yerindeki çelik kasa delinerek içerisinden para ve çekler çalındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu, hırsızların sahte plaka taktıkları araçla Yığılca\'ya geldikleri belirlendi. Olayda kullanılan aracın gerçek plakasının tespiti için 2 bin 500 araç, 30\'a yakın güvenlik kamerası görüntüsü ve plaka tanıma sistemleri incelendi, baz istasyonlarında çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonrasında aracın gerçek plakası tespit edildi, hırsızların sahte sürücü belgesini göstererek aracı İstanbul\'dan kiraladıkları belirlendi.

İstanbul Beyoğlu\'nda düzenlenen operasyonla şüphelilerden Rıdvan Palta yakalanırken, kullandığı sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi ve sahte polis personel kartı ele geçirildi. Sahte polis personel kartında kendisini komiser yardımcısı olarak gösteren Palta\'nın 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu, 2013 yılından beri cezaevi firarisi olarak sahte kimlikle dolaştığı anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Rıdvan Palta mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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