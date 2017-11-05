Hırsızlık şüphelisi lüks otelde yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, camını kırarak, girdiği bir kafeteryanın çekmecesinden 2 bin 500 lirayı çaldığı belirlenen 1 kişi, kaldığı beş yıldızlı otelde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Kasım Cuma günü, Efeler ilçesindeki bir kafeteryada gece saatlerinde meydana geldi. Kafeteryanın camının kırık olduğunu, çekmecedeki 2 bin 500 liranın da çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 29 yaşındaki E.S. olduğunu belirledi. E.S.\'nin Aydın\'daki lüks bir otelde konakladığı tespit edilirken, şüpheli, ertesi gün yakalandı. E.S.\'nin üstünde yapılan aramada kafeteryadan çaldığı paralar, ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S.\'nin Muş\'tan hırsızlık için tura çıktığı, gittiği illerde hırsızlık yapıp, beş yıldızlı otellerde konakladığı belirlendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, kafeteryadan çaldığı para ise tutanakla sahibine teslim edildi.

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