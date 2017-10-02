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Hırsızlık şüphelisi kardeşler kameradan yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da iki ayrı işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 29 yaşındaki Gökhan U

02 Ekim 2017 20:24

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da iki ayrı işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 29 yaşındaki Gökhan U. ve kardeşi 20 yaşındaki İdriscan U., polis tarafından yakalandı.
Bursa\'nın merkez Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde Medeni Baş ve Muhammed Dudak cep telefonu satışı yaptıkları işyerlerinde meydana gelen hrsızlık olaylarıyla ilgili olarak polise şikayette bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven-Tim ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İki ayrı işyerinde hırsızlık yapan şüphelilerin, aynı suçtan aranan  Gökhan U. ve kardeşi İdriscan U. olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamak için araştırma başlatan Güven-Tim ekipleri, İdriscan U.\'nun 2 ayrı araç kiraladığını tespit etti. Plaka tanıma sistemi kayıtlarından aracın yerini belirleyen ekipler, şüphelileri dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi\'nde yakaladı. Şüpheli kardeşlerin, jandarmada da hırsızlıktan kayıtlarının bulunduğu ve arandığı öğrenildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, önceki suçlarından sorgulanmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

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