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Hırsızlık şüphelisi kadınlar, emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir evden 1300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı

03 Nisan 2018 17:09

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir evden 1300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyete kucaklarında bebekleri ile getirildi.
Olay, Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Bir apartman dairesine giren 2 kişi, evde bulunan 1300 TL para ve 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kayseri\'den gelen 3 suç kaydı bulunan Hanife B. (34) ve 2 çocuk annesi 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) olduğunu saptadı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Her iki kadın da emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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