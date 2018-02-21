Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağında bebeğiyle emniyete götürüldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir evden bin 700 TL para çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Hülya Y., emniyete kucağında bebeği ile getirildi.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bir apartman dairesine giren 2 kişi, bin 700 TL para çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Hülya Y.,(27) ve B.Y.(17) isimli kadınlar olduğunu saptadı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden Hülya Y., emniyete kucağında bebeği ile getirilirken, B.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.



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