Hırsızlık şüphelisi, iş yeri çalışanları tarafından yakalanıp, dövüldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da girdiği halı yıkama atölyesinden güvenlik kamerasına bağlı monitör ve kayıt cihazını çaldığı iddia edilen Ramazan G., iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak dövüldü. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan şüphelinin 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Orman Dağı Sokak\'ta meydana geldi. Ramazan G., sokak üzerinde bulunan halı yıkama atölyesine girdi. İş yerinden güvenlik kamerasına bağlı monitör ve kayıt cihazını alarak kaçmaya çalışan Ramazan G., iş yeri çalışanları tarafından fark edildi. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Ramazan G., iş yeri çalışanları tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren ve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan G.\'nin 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ramazan G., tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



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