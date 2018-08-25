Hırsızlık şüphelisi İranlı anne ve kızları gözaltında

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptığı belirlenen İranlı anne ve 2 kızı, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde alışveriş merkezindeki giyim mağazasına dün akşam giren İran uyruklu Nazain S. (54) ile kızları Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18) tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı. Bir mağaza çalışanı güvenlik kameralarından içeride vakit geçiren anne ve kızlarının hırsızlık yaptığını fark etti. Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayarak durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve İranlı ailenin hırsızlık yaptığı belirleyerek gözaltına aldı.

Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.\'nin polis merkezindeki işlemlerinde Alanya\'nın Konaklı Mahallesi\'ndeki bir AVM\'den de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Türkiye\'nin birçok ilindeki AVM\'lerden de hırsızlık yaptığı ileri sürülen İranlı aile emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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