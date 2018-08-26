Hırsızlık şüphelisi İranlı anne ve kızı tutuklandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla dün gözaltına alınan İranlı Nazain S. (54) ile kızı Almasadat S. (34) tutuklanırken, diğer kızı Sarah S. (18) adli kontrolle bırakıldı.

Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde alışveriş merkezindeki giyim mağazasına önceki akşam giren İran uyruklu Nazain S. ile kızları Almasadat S. ve Sarah S., tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı. Bir mağaza çalışanı güvenlik kameralarından içeride vakit geçiren anne ve kızlarının hırsızlık yaptığını fark etti. Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayarak durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden İranlı ailenin hırsızlık yaptığı belirleyerek gözaltına aldı.

Yanlarında 3 yaşında bir kız çocuğuyla yakalanan aile, mağaza sahiplerine şikayetçi olmamaları için çaldıkları malzemenin parasını ödemek istedi. Ancak şikayetten vazgeçilmemesi üzerine polis merkezine götürülen Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.\'nin çeşitli AVM\'lerden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

ANNE VE KIZI TUTUKLANDI

Anne ve kızlarının Mahmutlar Mahallesi\'nde kaldığı evde arama yapan polis, çok sayıda eşya ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nazain S. ile kızı Almasadat S. \'hırsızlık\' suçundan tutuklanıp Alanya Cezaevi\'ne gönderildi. Sarah S. ise adli kontrolle bırakıldı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 3 yaşındaki kız çocuğunun da Sarah S. ile birlikte gönderildiği belirtildi.



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