T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlık şüphelisi İranlı 4 kadın tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, alışveriş merkezlerindeki mağazalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı 4 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

19 Eylül 2017 19:56

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'da, alışveriş merkezlerindeki mağazalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı 4 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nün oluşturduğu Güven Timleri, geçen pazar gecesi Muratpaşa İlçesi Lara bölgesindeki bir alışveriş merkezinde, şüphe üzerine durdurdukları İranlı kadınlar M.S.R. (23), M.D. (44), R.A. (28) ile Z.Z.\'nin (33) çantalarında arama yaptı. Çok sayıda giyim eşyası, oyuncak, bijuteri ve parfüm bulan ekipler, kadınlardan fiş ibraz etmelerini istedi. Fiş ibraz edemeyen kadınların ifadesine başvuran Güven Timleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemelerinde 170 parça ürünün alışveriş merkezindeki 5 mağazadan çalındığını tespit etti. Zanlıların üzerinde ayrıca ürünlerin alarmlarını kesmekte kullanıldığı belirlenen 1 yan keski ve 1 ustura ele geçirildi.
4 KADIN TUTUKLANDI
Çaldıkları malzemeleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattığı kaydedilen M.S.R., M.D., R.A. ve Z.Z., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kadınların çaldığı ürünler ise işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYAEmniyet MüdürlüğüGüven TimleriMuratpaşaLaraFişHırsızlık Büro AmirliğiZanlılarınKADIN TUTUKLANDI ÇaldıklarıKadınlarınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24