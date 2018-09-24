Hırsızlık şüphelisi, girdiği evdeki kadını rehin aldı (3) - Yeniden

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, apartmanın 5\'inci katındaki daireye hırsızlık için giren M.G. (48), yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Önal\'ı (45) rehin aldı. Şüpheli M.G., polislerin yaklaşık 2,5 saat süren ikna çabasıyla kadını serbest bırakırken, evin önünde bekleyenler tarafından linç edilmek istendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartmanın 5\'inci katındaki daireye hırsızlık için giren M.G., yakalanacağını anlayınca evde bulanan Mihriban Önal\'ı rehin aldı. Komşularının Önal’ın çığlıklarını duyarak yaptıkları ihbar sonucu, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi.

İtfaiye, rehin alınan kadının dairesinin balkonuna kadar merdiven uzattı.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun da olay yerine gelerek yürüttüğü operasyonda polis binanın içinden ve dışından birçok kez anonslarla şüpheliye teslim olması için çağrıda bulundu.

Bu arada Mihriban Önal’ın yakınları, evin dışında sinir krizi geçirdi. İki çocuğu bulunan Mihriban Önal’ın hayatından endişe eden yakınları, olayın bir an önce bitmesi için dua ederek, gözyaşı döktü.

Saat 15.30 sıralarında ise ikna çalışmaları sonuç verdi ve şüpheli M.G. teslim oludu. Eve giren sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren Mihriban Önal\'a müdahalede bulundu. Önal, ambulansla hastaneye kaldırdı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Şüpheli M.G., apartmandan polis yeleği giydirilip çıkartılırken, Önal\'ın yakınları ve komşuları tarafından linç edilmek istendi. Ancak polisler, öfkeli kalabalığa engel oldu. M.G., polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi önce sağlık kontrolü için hastaneye, buradan da sorgu için emniyet müdürlüğüne götürdü.



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