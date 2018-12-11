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Hırsızlık şüphelisi: Eroin bağımlısıyım, kurtarın beni

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Tayfur K

11 Aralık 2018 16:08

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Tayfur K. (24), kendisini görüntüleyen gazetecilere, olayları eroinin etkisi altında yaptığını söyleyerek, \"Kurtarın beni\" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfur K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde bir evin bahçesinde inşaat kalaslarını çalarken yakalanınca ev sahibi Fadime Yerli\'yi yaralayarak kaçan Tayfur K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Daha önce de Kayabaşı ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde hırsızlık, yağma ve oto hırsızlık olaylarına karıştığı saptanan Tayfur K., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'e getirildi.
Tayfur K., kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki gösterdi, ardından da eroin bağımlısı olduğunu söyleyerek, \"Kurtarın beni\" dedi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Tayfur K. çıkarıldığı makmece tutuklandı.

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