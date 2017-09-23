Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı (3 )

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POLİSLERİ YARALADIKTAN SONRA ARKADAŞINI ARAMIŞ Bursa'da 30 ayrı hırsızlık ve 1 cinayet suçundan aranan Burak Örekli’nin yakalanacağını anlayınca iki polis memurunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor

23 Eylül 2017 09:33

POLİSLERİ YARALADIKTAN SONRA ARKADAŞINI ARAMIŞ
Bursa\'da 30 ayrı hırsızlık ve 1 cinayet suçundan aranan Burak Örekli’nin yakalanacağını anlayınca iki polis memurunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Günün ilk ışıklarına kadar devam eden arama çalışmalarında jandarma ve polis ekipleri  “Drone”nin de kullanıldığı arama yaptı. Burak Örekli’nin olaydan sonra Yıldırım ilçesi’nde oturan arkadaşı çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 yaşındaki Zülfikar M.’yi cep telefonuyla aradığı tespit edilince eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Zülfikar M. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

 

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