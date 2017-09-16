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Hırsızlık şüphelisi, çatıda saklanırken yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde park halindeki motosikleti çalmaya kalkıştığı iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Ç

16 Eylül 2017 23:07

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde park halindeki motosikleti çalmaya kalkıştığı iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Ç., 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı.
Manavgat’ın Aydınevler Mahallesi’nde Fatih Ç., iddiaya göre bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti çalmak istedi. Motosiklet sahibinin fark edip, yakalamaya çalıştığı Fatih Ç., portakal bahçesine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçede arama yapan polis, herhangi bir sonuç alamayınca, şüphelinin kaçtığı söylenen yakındaki konutların olduğu bölgeye bakıldı. 
Binaların bodrum katları, garajlar da dahil didik didik bölgeyi arayan polis ekipleri, şüphelinin 3 katlı bir binanın çatı katında olduğu bilgisine ulaştı. Fatih Ç. polisin düzenlediği operasyonla çatıda saklanırken gözaltına alındı. 
Kelepçelenen Fatih Ç., polis aracın bindirilirken, “Çatıya iyi bakın, keleş vardı. İyi ki bir kavga ettik” dedi. Polis merkezine götürülen Fatih Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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