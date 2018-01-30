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Hırsızlık şüphelisi: Benim suçum yok, sadece arabayı kullandım

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen Aykut S

30 Ocak 2018 16:13

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen Aykut S. ile kardeşi Yunus B., kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut S., \'\'Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım\" dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde merkez Selçuklu ilçesindeki inşaatlarda hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği inşaatların bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin, hırsızlıktan 6 kaydı bulunan ve cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Aykut S. ile 5 kaydı bulunan kardeşi Yunus B. olduğunu belirledi. Polis, bölgede iki kardeşin kasasında inşaat iskelesi yüklü kamyonetle, Kelebekler Vadisi Parkı yakınlarında olduğunu fark etti. Polis sürücüye \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Aykut S. ise ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliler Aykut S. ile kardeşi Yunus B. yakalanıp, gözaltına alındı. Kamyonetin kasasında ise yaklaşık 100 kiloluk tahta inşaat iskelesi olduğu saptandı.
Şüphelilerden Aykut A., polise, \'\'Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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