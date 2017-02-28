T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlık şüphelisi adliye tuvaletinden kaçtı

Zanlı, birçok suçtan aranıyor

28 Şubat 2017 21:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde adliyeye getirilen hırsızlık şüphelisi, tuvalete girme bahanesiyle kelepçelerinden kurtulduktan sonra firar etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından öğleden sonra Manavgat Adliyesi'ne getirilen hırsızlık şüphelisi Ümit Hasır, adliye binasında tuvalet ihtiyacı olduğunu belirterek yanındaki jandarma görevlilerinden izin istedi.

Jandarma görevlilerinin tuvaletin kapısına kadar getirdikten sonra kelepçelerini çözdüğü Ümit Hasır'ın uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine yapılan kontrolde Hasır'ın camdan firar ettiği anlaşıldı. 

Jandarma, durumu polise de haber verdi. Adliye çevresinde yapılan araştırmada Ümit Hasır bulunamazken, görgü tanıkları şüphelinin adliye önünden bir taksiye binerek uzaklaştığını söyledi.

Jandarma ve polis firari şüphelinin Manavgat Doğu Garajı bölgesinde olduğu ihbarı üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Firari şüpheli henüz bulunamazken ekiplerin arayışının sürdüğü belirtildi.

Ümit Hasır'ın çok sayıda suçtan arandığı kaydedildi.

ETİKETLER

manavgatadalet sarayıfirar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24