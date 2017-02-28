Hırsızlık şüphelisi adliye tuvaletinden kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde adliyeye getirilen hırsızlık şüphelisi, tuvalete girme bahanesiyle kelepçelerinden kurtulduktan sonra firar etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından öğleden sonra Manavgat Adliyesi'ne getirilen hırsızlık şüphelisi Ümit Hasır, adliye binasında tuvalet ihtiyacı olduğunu belirterek yanındaki jandarma görevlilerinden izin istedi.

Jandarma görevlilerinin tuvaletin kapısına kadar getirdikten sonra kelepçelerini çözdüğü Ümit Hasır'ın uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine yapılan kontrolde Hasır'ın camdan firar ettiği anlaşıldı.

Jandarma, durumu polise de haber verdi. Adliye çevresinde yapılan araştırmada Ümit Hasır bulunamazken, görgü tanıkları şüphelinin adliye önünden bir taksiye binerek uzaklaştığını söyledi.

Jandarma ve polis firari şüphelinin Manavgat Doğu Garajı bölgesinde olduğu ihbarı üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Firari şüpheli henüz bulunamazken ekiplerin arayışının sürdüğü belirtildi.

Ümit Hasır'ın çok sayıda suçtan arandığı kaydedildi.