Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 3 evi soyarak yüklü miktarda ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 3 kadın, bir eve girerken suçüstü yakalandı. Kadınların hırsızlık yaptıkları evlerden çaldıkları kimliklerle dolaştığı öğrenildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Nilüfer ilçesinde yakın zamanlarda 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydetiği görüntüleri izleyen ve parmak izleri üzerinde çalışma yapan polis, şüphelilerin çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan ve başka illerde de hırsızlıktan aranan O.K., A.Y. ve K.K. adlı kadınlar olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis, bir eve girmeye çalışan 3 kadını suçüstü yakaladı. Kadınların üst aramasında, piyasa değeri 20 bin lira olan ziynet eşyası ve 2 bin lira nakit para ele geçirildi.

O.K., A.Y. ve K.K.\'nin, hırsızlık için girdikleri evlerde yaşayanların kimliklerini de aldığı, bu kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak sahte kimlikle dolaştıkları ortaya çıktı. 10 bin liralık ziynet eşyasının Nilüfer ilçesinde bir öğretmeninin evinden çalındığı belirlenirken, 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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