Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de özel bir hastanenin otoparkındaki aracın camını kırarak içerideki 25 bin TL\'yi ve 5 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi\'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Kırıkkale\'de oturan S.K. otomobille çocuğunu hastaneye getirerek aracını otoparka bıraktı. Daha sonra motosikletle aracın yanına yaklaşan S.P. (22) ile M.Ü. (22), otomobilin camını kırarak içeride bulunan 25 bin TL para ile yaklaşık 5 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi teknik takip sonucunda kent merkezinde yakaladı. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. tutuklanırken M.Ü. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.



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