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Hırsızlık şüphelilerini 15 kilometre takip edip, polise yakalattı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, evlerden hırsızlık yapıp, kendi evine de girmeye çalışan ancak köpekleri görünce kaçan 2 kişinin çaldığı eşyaları yüklediği kamyoneti otomobiliyle yaklaşık 15 kilometre takip eden Kamil Y

18 Aralık 2017 15:51

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, evlerden hırsızlık yapıp, kendi evine de girmeye çalışan ancak köpekleri görünce kaçan 2 kişinin çaldığı eşyaları yüklediği kamyoneti otomobiliyle yaklaşık 15 kilometre takip eden Kamil Y., şüphelileri polise ihbar ederek yakalanmalarını sağladı.  
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi\'nde meydana geldi. Murat K.(29) ve arkadaşı Celal K. (30), iddiaya göre mahallede birkaç eve girip, evlerdeki çamaşır makinesi, kömür sobası kovası, çeşitli ev eşyaları ile 1 adet motosikleti plakasız kamyonetlerine yükledi. 2 kişi aynı mahalledeki Kamil Y.\'nin de evine hırsızlık yapmak için girmek istedi. Ancak bahçedeki köpekler nedeniyle giremedi. 2 şüpheli, kamyonetlerine binip mahalleden ayrıldı. Durumu fark eden ev sahibi Kamil Y., otomobille şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kendisini fark etmemesi için de zaman zaman farklı sokaklara girip yine iz sürmeye devam etti. Kamil Y. bu sırada durumu polise de bildirdi. Kamil Y. yaklaşık 15 kilometre takip ettikten sonra 2 kişiyi, kamyonette yüklü olan çalıntı eşyalarla birlikte polise yakalattı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

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