T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlık şüphelilerine jandarma baskını

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda Gemlik ve Mudanya ilçelerinin sahil bölgelerinde meydana gelen ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için araştırma başlattı

24 Aralık 2017 16:46

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda Gemlik ve Mudanya ilçelerinin sahil bölgelerinde meydana gelen ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için araştırma başlattı. Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde istihbari ve teknik çalışma yapan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarının görüntülerini izledi. Hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlenen 4 araca ulaşıp şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri daha önce hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler A.C. ve O.V.’yi kullandıkları araçlar ve çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gemlik, Mudanya ve Gürsu ilçelerinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli Mudanya ilçesinde adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA BURSAJandarma KomutanlığıGemlikMudanyaYakalananHırsızlıkGemlik MudanyaGürsuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24