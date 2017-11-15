Hırsızlık şüphelileri adliyede

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da 3 ton kablo çalınması olayına karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün sabah kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 20 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çalıntı oldukları belirlenen 3 ton kablo ele geçirildi. Şüphelilerden 5\'i İl Jandarma Komutanlığı\'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 15 şüpheli S.A., H.K., C.G., T.Y., A.M., R.S., C.S., M.A., R.N., H.G., T.C., A.Y., A.H., H.Ç. ve M.K. bugün adliyeye sevk edildi.



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