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Hırsızlık suçundan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö

30 Mart 2018 01:56

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö. polis ekiplerince yakalandı. Erol Ö.\'nün kaldığı evde 1 glock marka tabanca, 2 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 6 adet bıçak, 2 çift kelepçe ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı hırsızlık olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö.\'yü Güllük Mahallesi Balkan Caddesi\'ndeki bir evde yakaladı. Gözaltına alınan Erol Ö.\'nün kaldığı evde yapılan aramada 1 glock marka ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 6 bıçak, 2 adet kelepçe, 2 çalıntı motosiklet, 5,8 gram metanfetamin maddesi ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Erol Ö.\'nün, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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