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Hırsızlık için girdiği okulda kapıyı açmak için uçan tekme attı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 18 okul ve 4 işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1'i kadın 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı

25 Kasım 2017 13:46

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 18 okul ve 4 işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1\'i kadın 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde kent merkezindeki 18 farklı okul ile 4 işyerinde meydana gelen para, telefon ve bilgisayar hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, okul ve işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin plastik doğrama malzemeden yapılan kapı ve pencereleri tekmeleyerek ya da zorlayarak açtıklarını belirledi. Şüphelilerden birinin Karatay İlçesi Elmacı Mahallesi\'ndeki Yusuf Gül İlkokulu\'nda bir kapıyı açmak için koşarak uçan tekme atması da güvenlik kamerası ile kaydedildi. Kamera incelemelerinde şüphelilerin hırsızlık suçundan hüküm giydiği ve Antalya Açık Cezaevi\'nden firar ettiği belirlenen 19 yaşındaki Ahmet S. ile arkadaşları 24 yaşındaki Hasan K., 20 yaşındaki Murat Y. ve 22 yaşındaki Tuba K. olduğu tespit edildi.
Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri düzenlediği operasyon ile evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin 10 bin lira para, 3 diz üstü bilgisayar ve 1 telefonu çaldıklarını itiraf ettikleri ve bu parayla da uyuşturucu madde aldıkları belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet S. ve Hasan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Tuba K. ve Murat Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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