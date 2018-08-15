Hırsızlık için gıda toptancısına giren 3 kişi yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da gıda toptancılığı yapan iş yerine hırsızlık için giren 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak\'ta meydana geldi. Evinin balkonunda oturan bir kişi, 3 kişinin gıda toptancılığı yapan Hasan Akdil\'e ait iş yerinin kapısın zorla açmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, iş yerinin önüne geldiğinde arızalanan motosikletlerini tamir ettiğini ileri süren ve gözcülük yaptığı anlaşılan Mehmet Emin K. (20) ile Engin Y.\'yi (19) yakaladı. Motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Polis, üçüncü kişini ise iş yerinin muhasebe bölümünün havalandırma camından içeriye girdiğini belirledi. Aynı pencereden içeri giren polis, 2\'nci katta brandanın altına saklanan Kemal A.\'yı (24) yakaladı.

\'Hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan poliste kaydı bulunan Kemal A.\'nın yapılan üst aramasında, iş yerinden çaldığı 500 lira ele geçirildi. Kapının açılması için iş yeri sahibi Hasan Akdil çağrıldı. Kapı açıldıktan sonra şüpheli Kemal A., dışarı çıkartıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilere, \'\'Sanki cinayet işledik\'\' dedi.

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