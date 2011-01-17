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''HIRSIZLIK ÇETESİ'' OPERASYONU  İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2011 14:44

-''HIRSIZLIK ÇETESİ'' OPERASYONU  İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 -İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde suç örgütü oluşturarak hırsızlık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği diğer polis birimlerinin de desteğiyle 15 ilde 65 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütü oluşturarak, ''yankesicilik'', ''kaldırımcılık'' gibi yöntemlerle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 49 kişi gözaltına alındı.  Şüphelilerin sorgusu ile konuya ilişkin çalışmanın sürdüğü bildirildi.  

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