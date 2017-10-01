Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da camı açık otomobilde unutulan cep telefonunu çalan 25 yaşındaki Barış Z. yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi\'nde meydana geldi. 32 yaşındaki Zeynilabidin İran, camını açık unuttuğu otomobilini lokantanın önüne park etti. Bu sırada hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan Barış Z., otomobilin içindeki cep telefonunu alarak uzaklaştı. Otomobiline döndüğünde, cep telefonunun çalındığını fark eden İran, polisi arayarak ihbarda bulundu. Hırsızlığın meydana geldiği yerdeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli olarak kimliğini belirlediği Barış Z.\'yi yakaladı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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