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'Hırsızlığımız, yolsuzluğumuz yok Sakaryalıların da, milletimin de yüzüne bakarız'

AKP'den istifa eden Hakan Şükür, Sakarya mitingindeki pankarta Twitter üzerinden yanıt verdi

17 Temmuz 2014 01:37

Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Adapazarı kent meydanında yapacağı miting konuşması öncesi, alana AKP'den istifa eden Hakan Şükür'ün fotoğrafının da bulunduğu bir pankart asıldı.

Hakan Şükür'ün fotoğrafının bulunduğu pankartta "Abi ben Sakaryalıların yüzüne nasıl bakarım?" yazısı öne çıktı.

Zafer Tokuş DHA'da yer alan haberinde  Sakaryalı olan eski milli futbolcu, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Ak Parti'den milletvekili seçildikten sonra hükümet-cemaat geriliminin zirveye tırmandığı günlerde 17 Aralık operasyonundan bir gün öce AK Partiden istifa etmişti.

 

Hakan Şükür Twitter'dan cevap verdi

 

Hakan Şükür twitter üzerinden cevap verdi. Şükür attığı mesajda “Hırsızlığımız, arsızlığımız, yolsuzluğumuz yok. Sakaryalılarında, milletimin de yüzüne bakarız çok şükür. Allah'ın yüzüne baka bilmek önemli” dedi.

 

 

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