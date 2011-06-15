-HIRSIZLIĞA GİTTİ 5. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Zeytinburnu'nda hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen kişi, 5. kattan düşerek öldü. Veliefendi Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki daireye bitişik binanın terasından pencereyi kullanarak girmek istediği belirtilen kişi, dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan, ancak yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.