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Hırsızların yakalanmasını beklerken yine soyuldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, cep telefonu satan Hüseyin Çoban'ın iş yeri 3 ayda 2 kez soyuldu

21 Kasım 2017 19:42

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, cep telefonu satan Hüseyin Çoban\'ın iş yeri 3 ayda 2 kez soyuldu. Soygunlarda 29 bin lira değerinde para ve telefonunun çalındığını söyleyen Çoban, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
Kocaoğlan Mahallesi\'nde cep telefonu ve aksesuarları satan Hüseyin Çoban\'ın iş yerine geçen eylül ayında giren 2 şüpheli, kasadaki 5 bin lira ile 21 bin lira değerinde telefonları alarak kaçtı. Sabah işyerine gelen Çoban, soygunu fark etti ve güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde yüzünü gizleyen 2 kişinin hırsızlığı yaptığını belirleyen Çoban, olayı polise bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, inceleme sonrası hırsızların bulunması için çalışma başlattı.
İlk soygunda 26 bin lira değerinde zararı bulunan ve hırsızların yakalanmasını bekleyen Hüseyin Çoban\'ın iş yeri dün ikinci kez soyuldu. Hırsızlar, güvenlik kamerasının görmediği noktalarda 3 bin lira değerinde aksesuar çalarak kaçtı. Sabah geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden ve durumu polise bildiren Çoban, \"29 bin lira zararım var; bir an önce yakalanarak cezalandırılmalarını istiyorum\" dedi.
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