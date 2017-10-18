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Hırsızların saklandıkları evden uyuşturucu çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan 2 kişi, çalıntı araçla jandarmadan kaçarken, köydeki bir eve saklanmak için girdi

18 Ekim 2017 21:01

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan 2 kişi, çalıntı araçla jandarmadan kaçarken, köydeki bir eve saklanmak için girdi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda hırsızlar yakalanırken, şüphelilerin saklanmak amacıyla girdikleri evde de hintkeneviri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufdere Mahallesi\'nde devriye görevindeyken, bir kamyonetin bölgede sürekli tur atmasından şüphelendi. Takibe başlayan ekipler, bir kişinin araçtan inerek, arazide otlayan iki büyükbaş hayvanı sürüden ayırdığını belirledi. Daha sonra iki hayvanı araca yükleyen hırsızlar, jandarmayı fark edince kaçmak istedi. Ekipler aracı kullanan Z.Y.\'yi yakalarken, diğer şüpheli A.C. koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.C., mahalledeki K.S.\'nin evine girdi. Ekipler, arama kararının çıkmasıyla eve baskın düzenledi. Baskında A.C., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise boyları üç metreyi geçen hintkeneviri ele geçirildi.
Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu belirlenirken, hayvan hırsızlığına karışan Z.Y. ve A.C. ile birlikte K.S. de \'Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, imal etmek\' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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