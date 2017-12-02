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Hırsızları yakalatana 50 bin lira ödül verecek

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dün çelik kasanın çalındığı et firmasının ortaklarından Murat Ayhan, hırsızları yakalatana 50 bin lira ödül vereceğini açıkladı

02 Aralık 2017 22:45

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde dün çelik kasanın çalındığı et firmasının ortaklarından Murat Ayhan, hırsızları yakalatana 50 bin lira ödül vereceğini açıkladı.
Turgutlu\'da faaliyet gösteren Kasaba Et Limited Şirketi\'nin idari binasına giren kar maskeli 3 kişi, çelik kasayı çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayı, sabah mesaiye gelen personel fark etti. Kasada, 8 bankaya ait 280 çek yaprağı, 30 bin lira nakit para, 75 çeyrek altın, ruhsatlı Glock marka bir tabanca, şirkete ait senet, araç ruhsatları ve resmi evrakların bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şirket ortaklarından Turgutluspor ve Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Birliği eski başkanı Murat Ayhan, hırsızları yakalatana 50 bin lira ödül vereceğini belirterek, \"Hırsızları bulana ya da doğru ihbarda bulunup yakalatana 50 bin TL ödül vereceğiz. Bugün bizim canımız yandı, yarın başkasının canı yanmasın\" dedi.

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