-HIRSIZLARA HELİKOPTERLİ OPERASYON DİYARBAKIR (A.A) - 21.01.2011 - Diyarbakır ve Bingöl'de hırsızlara yönelik özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisin katıldığı hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili 29 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Asayiş Şube Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, 18 Ocakta Diyarbakır ve Bingöl'de hırsızlık çetelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini söyledi. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona helikopterlerin havadan da destek sağladığını belirten Sağlam, Diyarbakır ve Bingöl'de 46'sı ikamet, 4'ü iş yeri olmak üzere toplam 50 adreste arama yapıldığını bildirdi. Yapılan çalışmalarda ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulu örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde evden, iş yerinden, otodan, resmi kurumlardan hırsızlık yapmak, yankesicilik ve kapkaç suretiyle hırsızlık yapmak ve gasp'' suçlarını işleyen 15'i küçük yaşta olmak üzere toplam 29 kişinin yakalandığını ifade eden Sağlam, şöyle devam etti: ''Şahısların yapılan sorgulamasında Diyarbakır, Batman ve Bingöl illerinde 34 iş yeri, 12 ev ve 1 otodan hırsızlık yaptıkları tespit edilmiş. Şahısların ayrıca 1 cinayet, 1 gasp, yankesicilik ve hırsızlık malı satın almak olmak üzere 57 ayrı olayı gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Daha önce de bu örgüte yönelik değişik tarihlerde yapılan yakalamalar sonucunda 15 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma 6 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet bilgisayar kasası, 24 adet LCD monitör, 5 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet LCD televizyon, 106 adet cep telefonu, 4 adet dijital kamera ve fotoğraf makinesi, 6 adet uydu alıcısı ve DVD oynatıcısı, 3 adet kol saati, 1 adet Cumhuriyet altını, 2 adet jeneratör ve 2 bin 870 TL para ele geçirilmiştir.'' Zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.