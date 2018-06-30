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Hırsızlar, telefon direklerindeki kabloları çaldı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yaklaşık 500 metrelik haberleşme nakil kablosu çalındı

30 Haziran 2018 18:43

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde, yaklaşık 500 metrelik haberleşme nakil kablosu çalındı.
Olay, Gediz ilçesine bağlı Sumaklı köyünde meydana geldi. Gediz ve Altıntaş ilçeleri arasındaki haberleşme nakil hattında 16 direk üzerinde bulunan telefon kabloları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri araştırma yaptı. Yaklaşık 500 metre telefon kablosunun çalındığı tespit edildi. Çalınan kabloların maddi değerinin yaklaşık 5 bin TL olduğu öğrenildi.
Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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