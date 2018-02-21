T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlar, suç yöntemlerini polise uygulamalı anlattı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, farklı tarihlerde yakalanan hırsızlık şüphelileri, kemerin içinde döner bıçağını nasıl saklandıklarını, nezarethanenin asma kilidini nasıl açtıklarını ve kendilerine takılan kelepçeleri nasıl çıkardıklarını po

21 Şubat 2018 17:05

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, farklı tarihlerde yakalanan hırsızlık şüphelileri, kemerin içinde döner bıçağını nasıl saklandıklarını, nezarethanenin asma kilidini nasıl açtıklarını ve kendilerine takılan kelepçeleri nasıl çıkardıklarını polise uygulamalı gösterdi. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin kentte, çeşitli tarihlerde yakaladığı hırsızlık şüphelilerinden getirildikleri polis merkezlerinde, suç aletlerini nasıl sakladıklarını anlatmaları istendi. Bir şüpheli, kemerinin içine döner bıçağını nasıl sakladığını polise uygulamalı gösterirken, belindeki kemerden bıçağı çıkardı. Başka bir şüpheli ise konulduğu nezarethanenin asma kilidini nasıl açtığını polise gösterdi. Bir şüpheli de bileğine takılan kelepçeyi kendi yöntemiyle çıkararak, polise kelepçeden nasıl kurtulduğunu anlattı. 
Hırsızlık şüphelilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden polisler, görüntüleri meslektaşlarıyla paylaşarak, bu yöntemlere dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIR DHADİYARBAKIREmniyet MüdürlüğüBirBaşka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24