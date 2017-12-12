Hırsızlar, polis ve jandarma operasyonla yakalandı

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza ilçesinde iş yeri, sağlık merkezi ve ilkokulda hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ve jandarmanın takibi sonucu yakandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede iş yeri, sağlık merkezi ve ilkokulda gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerini MOBESE ve işyeri güvenlik kameralarından tespit etti. 12 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Hakan E. (21) ile 3 ayrı suçtan sabıkası olan ve cezaevi firarisi olan Aslan Ş. (26), düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları adliyeye tutuklandı. Ayrıca şüphelilerin yakalandıkları ev ve otel odasında yapılan aramada ele geçirilen 9 diz üstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1500 lira nakit para sahiplerine teslim edildi.

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