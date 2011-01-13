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HIRSIZLAR KAMERA KAYITLARINI DA ÇALDI KONYA (A.A)

13 Ocak 2011 12:08

-HIRSIZLAR KAMERA KAYITLARINI DA ÇALDI KONYA (A.A) - 13.01.2011 - Konya'da aynı mahallede 3 kamyonetin camını kıran hırsızlar, son olarak girdikleri şarküteriden 100 liralık bozuk para ile güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayarı çalarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi sakinlerinin civarda iki şüpheli bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 3 kamyonetin camlarının kırıldığını ve bir iş yerinden hırsızlık yapıldığını belirledi.  Araçların camlarını kıran hırsızların, alacak bir malzeme bulamayınca son olarak girdikleri şarküteriden yaklaşık 100 lira tutarında bozuk para aldıkları anlaşıldı.  İş yerinden çıkarken kendilerini görüntüleyen güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, kameraların kayıt yaptığı bilgisayarı da alarak kayıplara karıştı. İki yıl önce iş yerine hırsız girmesi üzerine önlem olarak kamera taktırdığını belirten iş yeri sahibi İbrahim Günay, hırsızların bir an önce yakalanmasını beklediğini söyledi. Mahallede uzun süre araştırma yapan polis, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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