Hırsızlar, emniyet müdürlüğünü soydu!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de kimliği meçhul kişiler dün gece Emniyet Müdürlüğü binasına girip, kasadaki 2 kilo altını ve 280 bin Euro nakit parayı çaldılar.

Hırvat gazetesi Jutarnji List’de bugün yayımlanan haber Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da doğrulandı.

Resmi açıklamaya göre, altın ve yüklü miktardaki döviz, Hırvatistan Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Zeljko Dolac’ın odasındaki özel kasadan çalındı.

Ancak altın ve dövizin bir polis müdürünün odasındaki özel kasada ne aradığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Özel kasadan başka evrakların çalınıp çalınmadığı da bilinmiyor.



Yangın merdivenlerini kullandılar



Hırsızların Emniyet Müdürlüğüne, yangın merdivenlerini kullanarak girdikleri ve soygunun ardından da hiçbir iz bırakmadan binayı terk ettikleri açıklandı.

Hırvat polisi soygunla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.