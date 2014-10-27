Hırsızıyla banka sırasında karşılaştı

Cüzdanını çaldıran Çinli adam, kredi kartını iptal ettirmek için gittiği bankada hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Talihsiz adam, öfkeyle gittiği bankada kısa bir süre önce cüzdanını çalan hırsız ile karşılaştı.

Feng Wan’in cüzdanını çalan Wen Sun, Wan’a ait olan kredi kartındaki parayı çekebilmek için vezne kuyruğunda beklerken arkasındaki adamın kurbanı olduğundan habersizdi.

Parayı çekebilmek için gerekli kimlik bilgilerini ibraz edemeyen hırsızdan, başka bir bölmede gerekli evrakları doldurması istendi. Bir sonraki müşterinin de aynı kişi olduğunu iddia etmesi üzerine kısa bir şaşkınlık yaşayan banka görevlisi, güvenlik güçlerini durumdan haberdar etti.