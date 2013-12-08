Hırsızı yakalayan polise 2, tutuklatana 4 maaş teşvik

Emniyet branş ayırmaksızın tüm polisleri hırsızlıkla mücadele için teşvik edecek. Buna göre, hırsız yakalayan polis en az iki maaşla ödüllendirilecek. Zanlı tutuklanırsa 4 maaş daha verilecek.

Sabah gazetesinden Alper Sancar’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2008'de 256 bin 562 olan hırsızlık olayı 2012'de 405 bin 405'e yükseldi. Bunlardan 113 bin 457'si evden, 36 bin 497'bi işyerinden, 43 bin 210'u otomobilden hırsızlık şeklinde kayıtlara girdi. Olayların sadece yüzde 23'ü aydınlatılabilirken, hırsızlıkta bu artış kurumları da yeni önlemler almaya sevk etti. Adalet Bakanlığı nitelikli hırsızlık suçunda ceza alt sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması için taslak hazırladı. Taslakta suçun tekrarı ve kamu hizmetinin aksaması durumunda cezaların kademeli olarak artırılması istendi.

Yakalayana iki maaş

Emniyet Genel Müdürlüğü'de (EGM) hırsızlık suçuyla mücadele için polisin motivasyonunu ve çalışma azmini artırmak ve suçla mücadeleyi hızlandırmak için yeni bir çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre asayiş kadrosu dışında da hırsız yakalamayı başaran polislere maaş taltifi verilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda hırsızlık zanlısı yakalayan her branştan polise en az 2 maaş ödül verilecek. Planlı-projeli takipli çalışma sonrası şebeke halinde yapılan hırsızlıklara karşı, yakalanan her hırsız şüphelisi için ödül 3 maaş ikramiye olacak. Eğer yakalanan hırsızlık zanlısı mahkeme sonrası tutuklanıp cezaevine gönderilirse bu kez ödül 4 maaşa çıkacak.

Uyuşturucuya da ödül

Taltif sistemi yalnızca hırsızlık suçunda değil uyuşturucu ile mücadele için daha etkin hale getirilecek. Buna göre özellikle okul çevresinde uyuşturucu satan kişiyi yakalayan polis de ödüllendirilecek. Bu polisin ödülü ise yine en az 2 maaş olacak.