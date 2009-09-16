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Dünya

Hırsızı samuray kılıcıyla öldürdü

ABD'nin Baltimore kentinde bir üniversite öğrencisi evine giren hırsızı samuray kılıcıyla öldürdü.

16 Eylül 2009 03:00

ABD'nin Baltimore kentinde bir üniversite öğrencisi evine giren hırsızı samuray kılıcıyla öldürdü.

Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kenti polisinin açıklmasında, polise saat 01.20'de 4 öğrencinin birlikte kiraladığı bir evin garajına hırsız girdiğine dair ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Nefsi müdafa nedeniyle öğrenci suçsuz

Polise göre garajda hırsızla karşı karışya gelen öğrencilerin hırsıza durmasını söyledikleri ve polisi aradıkları sıradaysa hırsız öğrencilerden birinin üzerine atladı. Elinde samuray kılıcı tutan öğrenci hırsızın sağ elini keserek, gövdesinden ve göğsünden ağır yaralarken, hırsız bir süre sonra hayatını kaybetti.

Baltimore'daki John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencinin polis tarafından sorgulandığı ancak olayın nefsi müdafa olması nedeniyle öğrenci hakkında dava açılmayacağı bildirildi. ABD yasalarına göre samuray kılıçlarının evde bulundurulmasının bir suç teşkil etmemesinin de hafifletici sebeplerden biri olduğu belirtildi.

Hırsızınsa daha öncede hırsızlık suçları işlediği ve 4 gün önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

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