Hırsızı çaldığı çakmak yakalattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da girdiği evden telefon, tablet ve değerli çakmak çalan B.M.E., polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Polis, B.M.E\'yi çaldığı çakmaktan yakaladı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı, iki gün önce Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi\'nde meydana geldi. Daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan B.M.E., O.B.\'nin evine girip telefon, tablet ve değerli bir çakmağı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlığın ardından araştırma başlatan polis, olayı gerçekleştiren B.M.E.\'yi elindeki çakmakla eşyaları satmaya çalışırken Yeşildere Mahallesi\'nde yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan B.M.E\'nin aynı mahallede 1 ev ve 3 işyerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Adli mercilere sevk edilen B.M.E., tutuklandı.

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