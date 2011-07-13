Hırsıza 3 gün tecavüz etti!

T24 - Viktor Jasinskki adlı 32 yaşındaki hırsız, Rusya’nın Meschovsk kentinde soygun amacıyla girdiği kadın kuaföründe etkisiz hale getirildikten sonra kuaför salonunun sahibi kadın tarafından üç gün boyunca tecavüze uğradı.
'VİAGRA'DAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEDİ'
Karatede kara kuşak sahibi olan 28 yaşındaki Olga Zazac, kendine direnemeyen hırsıza, üç gün boyunca Viagra'dan başka bir yiyecek vermedi.
Hırsıza, Quentin Tarantino'nun ünlü filmi Pulp Fiction'dakine benzer bir şekilde tecavüz eden kadın üç günün sonunda hırsızı serbest bıraktı. 'DERS VERMEK İÇİN YAPTIM'
Tecavüze uğrayan hırsız serbest kaldıktan sonra hemen polise başvurdu. Polise ifade veren tecavüzcü kadın amacının soyguncuya ders vermek olduğunu söyledi. Jasinski ise soygun girişiminden tutuklandı.