T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hırsıza 3 gün tecavüz etti!

Erkek soyguncu soymak için girdiği kuaför salonunun sahibi kadın tarafından alıkonup üç gün tecavüze uğradı...

13 Temmuz 2011 03:00

T24 - Viktor Jasinskki adlı 32 yaşındaki hırsız, Rusya’nın Meschovsk kentinde soygun amacıyla girdiği kadın kuaföründe etkisiz hale getirildikten sonra kuaför salonunun sahibi kadın tarafından üç gün boyunca tecavüze uğradı. 


'VİAGRA'DAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEDİ' 

Karatede kara kuşak sahibi olan 28 yaşındaki Olga Zazac, kendine direnemeyen hırsıza, üç gün boyunca Viagra'dan başka bir yiyecek vermedi. 

Hırsıza, Quentin Tarantino'nun ünlü filmi Pulp Fiction'dakine benzer bir şekilde tecavüz eden kadın üç günün sonunda hırsızı serbest bıraktı. 


'DERS VERMEK İÇİN YAPTIM'

Tecavüze uğrayan hırsız serbest kaldıktan sonra hemen polise başvurdu. Polise ifade veren tecavüzcü kadın amacının soyguncuya ders vermek olduğunu söyledi. Jasinski ise soygun girişiminden tutuklandı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24